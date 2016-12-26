أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير الشؤون الطبية في مستشفى المرج التعليمي وسام المذبوح إنه تم توريد عدد من أجهزة التنفس الصناعي الحديثة خاصة بقسم العناية المركزة وقسم الحضانة وحديثي الولادة لمستشفى.

وأضاف المذبوح في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الأجهزة مخصصة لاستعمالها للحالات الحرجة في العناية وللأطفال الخدج.

وأوضح مدير الشؤون الطبية في مستشفى المرج أن الأجهزة أمريكية الصنع وقد تم تركيب قطع غيار وصيانة عدد أربعة أجهزة كانت عاطلة عن العمل في المستشفى ليكون المجموع العام لهذه الأجهزة من هذه الماركة عدد 6 أجهزة في العناية وعدد 4 أجهزة في الحضانة وحديثي الولادة.

وأكد المذبوح أن هناك اتصالات ومساعٍ لتوريد عدة أجهزة ومعدات حديثة خاصة بالأشعة والعمليات والعناية في الفترة القادمة بالتعاون مع عدد من الجهات الخاصة والعامة.