أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت الدورة التدريبية لعناصر الأمن الوطني لمديرية أمن جالو ومراكز الشرطة، بمعسكر البراعم بالمدينة.

وقال مدير مديرية الأمن بجالو العقيد احمد صالح، إن الدورة تستهدف 1800 منتسب والتي تستمر لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن عدم تلقيهم أي دعم من قبل وزارة الداخلية أو أي جهات حكومية، بل كانت المجهودات في هذه الدورة شخصية.

وطالب صالح، وزارة الداخلية بتقديم الدعم اللازم للقيام بدورها المنوط بها وفق القانون، مضيفًا أن هذه العناصر سيتم تدريبها بإشراف الضباط وضباط صف لنشر الأمن والأمان وتكثيف الدوريات في مداخل ومخارج المدينة وضبط الجريمة.