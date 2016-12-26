أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء عبد الرازق الناظورى، مساء الاثنين، إلى ليبيا بعد حضوره حفل تخرج 81 ضباط ليبي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة اللواء عبدالرازق الناظوري في 22 من ديسمبر الجاري، قد وصل إلى العاصمة الأردنية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، حيث كان في استقباله آمر القوات الخاصة الملكية الأردنية.

وتهدف الزيارة لحضور حفل تخريج عدد من ضباط القوات الخاصة وعددهم 81 ضابطا بعد أن خضعوا لتدريبات عسكرية في إحدى كليات التدريب الأردنية.