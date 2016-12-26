أخبار ليبيا 24 – خاص

احتضنت بلدية المرج مساء السبت، ملتقى اجتماعي ضم حكماء وأعيان قبائل المنطقة الشرقية، وذلك لتدارس مبادرة النخب الاجتماعية ونشطاء الشأن الاجتماعي بالبلدية، والخاصة بإعداد مقترح اجتماعي بمثابة ميثاق تحت مسمى “دستور العرف الاجتماعي”.

وتناول الحضور، المبادرة الاجتماعية الخاصة باعتماد دستور اجتماعي وتنظيم الأعراف الاجتماعية وتفعيل الإجراءات الأمنية والضبطية، واعتبار ما يصدر عن العرف مرادفا للقانون، في إطار الاتفاق والتوافق لفض المنازعات بشكل سلمي.

ويناقش الدستور الاجتماعي الظواهر الاجتماعية التي تشوبها المغالاة والإسراف، كظواهر الإبعاد أو الترحيل والتهجير والدية، والاعتداءات المصاحبة للقضايا، والسبب والسبيبة والسوايا العرفية واليمين العرفي، وحوادث السيارات والقتل بالخطأ أثناء استعمال السلاح وغيرها .