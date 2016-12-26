أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر الأمن الداخلي أم الرزم التميمي، من القبض على المدعو عبدالرازق بطاوة في بوابة العرق التابعة لبلدية أم الرزم والتي تبعد حوالي 270 كم شرق بنغازي.

وأوضحت مصادر أمنية أنه لحظة القبض على بطاوة كان يرتدي الخمار، وحاول الهرب في سيارة مع عائلة وفي طريقه إلى مدينة درنة وحاول الهرب بعد اكتشاف أمره وقُبض عليه وأحيل إلى مكافحة الإرهاب قرنادة.

وأشارت المصادر الأمنية أن المدعو عبدالرازق بطاوة هو أحد المتهمين في قضية مقتل آل حرير بمدينة درنة .

يشار إلى أنه تم عرض اعترافات لأحد العناصر الإرهابية ببرنامج وثائق خاصة الذي عرضته إحدى القنوات المحلية، والتي وضحت تفاصيل مذبحة آل حرير في درنة وكل من شارك فيها من تنظيم داعش الإرهابي.

يذكر أن عناصر تنظيم داعش نفذوا حكم الإعدام بحق عائلة آل حرير في الـ21 من شهر أبريل من العام الماضي وهم عثمان ومحمد وابراهيم و خالد وهو مريض نفسياً وشقيقاتهم الاثنتان .