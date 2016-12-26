أخبار ليبيا 24 – خاص

قال منسق العلاقات العامة والإعلام والتوثيق بجهاز الحرس البلدي بنغازي مخلوف السعيطي، إن الدوريات التابعة لغرفة عمليات الحرس البلدي شرق بنغازي منعت الباعة المتجولين من إقامة سوق “الجمعة” بمنطقة سيدي خليفة شرق المدينة .

وأوضح السعيطي أنه بناء علي تعليمات رئيس غرفة عمليات الحرس البلدي شرق بنغاز عقيد عيسى سليمان الدرسي، والتي تنص علي منع الباعة المتجولون في منطقة سيدي خليفة وبالتحديد أمام شركة الحصاد لصناعة الدقيق، وكذلك منطقة الكويفية أمام محطة الكهرباء شمال بنغازي، فقد انتشرت الدوريات منذ الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الجمعة الماضية لمنع إقامة السوق .

وأشار السعيطي إلى أن العمل سار بصورة صحيحة، لافتًا إلى أن الهدف من إزالة السوق هو المظهر العام للمدينة .

تجدر الإشارة إلى أن دوريات الحرس البلدي غرفة غرب بنغازي عملت مؤخرًا على نقل سوق جنهين إلى منطقة الهواري بالقرب من المقبرة هناك .