أخبار ليبيا24- خاص

تمكن العاملون في حقل الاستقلال (التحدي سابقا) من إنجاز أعمال العمرة السنوية للوحدة الإنتاجية الأولى في معمل الغاز التابع للحقل.

وقال مراقب حقل الاستقلال محمد الحضيري إنه تم خلال هذه العمرة الكشف على المعدات والأبراج والفواصل والغلايات.

ونوه الحضيري إلى أن الكشف عن غلايات الأمين E-3102A/B كان العمل الأصعب والأكثر خطورة حيث تم سحب حزم الأنابيب لهذه الغلايات و التي تزن الواحدة منها حوالي 22 طنا وذلك بواسطة الروافع الذراعية “Cranes” بسبب تعطل المُعدات المخصصة لهذا الغرض.

وأضاف مراقب الحقل أنه تم إجراء عمرة كاملة لكل المضخات والمحركات الكهربائية في الوحدة بالإضافة إلى أعمال الطلاء الداخلي للفواصل لحمايتها من التآكل.

الجدير بالذكر أن هذا العمل تم بالتعاون بين مختلف الإدارات في الشركة وبعد الكشف على هذه المعدات من قبل المُختصين تم إصدار توصياتهم لتحديد مدى ملائمتها للتشغيل بشكل آمن، وهذا الأمر يعتبر مطلبا أساسيا من متطلبات السلامة حيث وجدت أغلب المعدات بحالة جيدة وتم إصلاح الأعطال الموجودة لباقي المعدات لتكون جاهزة للتشغيل مرة أخرى.

يشار إلى أنه كان من المفترض تنفيذ هذه العمرة قبل أربع سنوات بناء على توجيهات قسم الحماية من التآكل والتي أوصت بذلك في آخر عمرة سنة 2010 لكن الظروف التي مرت بها البلاد عامة والشركة بصفة خاصة حالت دون إمكانية التعاقد مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مثل هذه الأعمال.