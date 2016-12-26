أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للكهرباء عباس محمد، ومدير إدارة العمليات بمصرف ليبيا المركزي طارق الورفلي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات المكلف مكرم عبدالمولى، ومدير الإدارة الفرعية للرقابة على الهيئات خالد العبيدي.

وجاء الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة الرقابة بمدينة البيضاء، استكمالاً للاجتماعات التي يعقدها رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي لمتابعة ما تم من إجراءات لمعالجة مشكلة الكهرباء.

واستعرض الحاسي، ما تم من إجراءات بخصوص ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة والتي عقدت لمعالجة مشاكل الكهرباء، وذكر بأن البطء في تنفيذ تلك المعالجات فاقم الأزمة، ومن الضروري البدء في تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع فوراً .

من جهته، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري إنه في الاجتماع السابق تم الاتفاق على تركيب ثلاث محطات ثابتة بدل المحطات المجرورة، وإن إجراءات صرف المبالغ المخصصة لتلك المحطات تم الشروع فيها وسوف يتم اليوم صرف 166 مليون دينار للبدء في هذا المشروع، وسوف يشرع في فتح الاعتمادات المستندية لهذا المشروع.

وبخصوص الديون المستحقة لجمهورية مصر العربية، أوضح الحبري أنه خلال عشرة أيام سوف يتم صرف 55 مليون دينار لتسديد الديون، وسيتم إرسال خطاب ضمان لهم بالخصوص حتى يتم تغذية الشبكة فوراً.

أما فيما يتعلق بمستحقات الشركات التي تقوم بصيانة خطوط القوارشة، قمينس، مراوة، ذكر الحبري أنه سوف يصرف لها جزء من المبلغ خلال يومين بعد مخاطبتهم من الهيئة العامة للكهرباء.

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة للكهرباء عباس محمد إن الهيئة سوف تشرع في اتخاذ ما يخصها بناءً على ما تم الإنفاق عليه اليوم، وفي حال تنفيذ الاتفاق فإن مشكلة الكهرباء سوف تتحسن خلال اليومين القادمين .

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس هيأة الرقابة الإدارية بأنه سوف يتم تكليف الإدارات المختصة بهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع اليوم مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للكهرباء، وسوف يتم إعداد موقف أسبوعي لأعمال هيئة الكهرباء الإدارية والمالية وسيتم إخطار مصرف ليبيا المركزي بالخصوص .