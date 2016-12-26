أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر أهالي وأعيان ووجهاء ونشطاء وخبراء ومجالس بلديات طبرق وبئر الأشهب وأمساعد، أمس الأحد، بيانًا حذروا خلاله المسؤولين في الدولة من إهمال ملف نقص المياه.

وأوضح البيان أن المسؤولين من مجلس النواب والحكومة المؤقتة، لم يتخذوا خطوات جادة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ التعاقد مع الشركات المتخصصة وذلك بعدم تفعيل قراري مجلس الوزراء (297) و(298) لسنة 2013 بشأن إجراء عمرة عاجلة، وإنشاء مبخر رابع لتحسين إنتاجية المحطة وكذلك القرار رقم (407) لسنة 2014 بشأن صيانة الغلاية الثالثة، لتلافي حدوث كارثة إنسانية وبيئية لسكان مدينة طبرق في حال توقف محطة تحلية المياه.

وطالب البيان باتخاذ التدابير العاجلة وتوفير التمويل اللازم لصيانة الشبكات ومحطة التحلية، مؤكدًا أنه في حالة عدم التجاوب وتفاعل الجهات المعنية وذات الاختصاص سيلجأ سكان طبرق لطلب الإعانات الدولية .

وأمهل سكان طبرق وحكمائها ونشطائها الجهات المسؤولة مدة لا تتجاوز 300 يومًا، ومن ثم سيخلي هؤلاء مسؤوليتهم عن أي تصرف في حال تفاقم الأزمة .