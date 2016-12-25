أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء عباس محمد، موضوع العجز الحاصل في التيار الكهربائي، وذلك خلال اجتماع عُقد بمكتبه بمدينة البيضاء.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عباس محمد، إن المشكلة الحاصلة في الكهرباء هي بسبب المشاكل في خطوط الشبكة نتيجة الاشتباكات الحاصلة في بعض المناطق وكذلك التأخر في تنفيذ بعض المشاريع نتيجة عدم توفر السيولة المالية.

وأوضح محمد أن هناك بعض المشاريع التي جاري العمل بها، ومنها تركيب محطة ثابتة في منطقة لملودة كبديل عن المحطات المجرورة التي تم التعاقد بشأنها، حيث بدأت الأعمال المدنية في هذا المشروع، كما أن أعمال ربط الخطوط بمنطقة القوارشة مع محطة الزويتينة ومراوة هي قيد التنفيذ، وكذلك تم الشروع في إجراءات سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية لدولة مصر حتى يتم تغذية الشبكة من جمهورية مصر.

من جهته، أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، أنه سبق وأن عُقد اجتماعات في السابق بخصوص حل هذه المشاكل وتم الاتفاق على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشركة لدى مصرف ليبيا المركزي والحكومة المؤقتة، ولكن التأخير في تنفيذ هذه المشاريع نتيجة عدم توفر التغطية المالية لتلك المشاريع ومشروع محطة طبرق فاقم الأزمة.

ولفت الحاسي إلى أنه سوف يتم التنسيق لاجتماع عاجل يضم الكهرباء ومصرف ليبيا المركزي لوضع حلول عاجلة لتلك المشاكل، مؤكدًا على ضرورة أن يتواصل الأخوة بشركة الكهرباء مع وسائل الأعلام لكي يكون المواطن على علم بالمشاكل التي تواجه الشركة ومن أجل خلق نوع من التواصل.