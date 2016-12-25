أخبار ليبيا24- خاص

كشف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عمر الأسود عن استعداد قوات تتمركز في منطقة الجفرة بقيادة وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب المهدي البرغثي للهجوم مجدداً على الهلال النفطي.

وأضاف الأسود في بيان له أن البرغثي يبارك و يقود هذه القوات بصفته وزيراً مفوضاً في حكومة غير شرعية و مرفوضة من مجلس النواب مرتين ما يعني أن كل قراراتها باطلة و معدومة.

وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى أن من كانوا يحتلون هذه الموانئ و كبدوا الدولة خسائر تقدر بـ 100 مليار دولار تسببت في عجز الميزانية يشاركون ضمن هذه القوات بالرغم من كونهم مطلوبون للنائب العام بتهمة جنائية و ذلك وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1979 .

وأكد أن أي هجوم جديد على الهلال النفطي سيتسبب في المزيد من التشظي و انزلاق البلاد نحو حرب داخلية طاحنة تتسبب في خسائر تقدر بمئات المليارات إذا ما لحق الضرر بالبنية التحتية النفطية الليبية.

وحذر الأسود المجلس الرئاسي من مغبة و خطورة عدم منع هذا العمل الذي قال انه يجب أن يؤخذ على محمل الجد و يدان و يُمنع حدوثه، لافتا إلى أن إصرار الرئاسي على استمرار عمل حكومته دون شرعية يعني اشتراكه في هذه الأفعال التي يعاقب عليها القانون .

ودعا لجنة العقوبات في الأمم المتحدة و النائب العام بمطالبة المجلس الرئاسي بفتح تحقيق و أن يعد ديوان المحاسبة تقاريره بالخصوص تجاه الأموال التي صرفت لهذه الأعمال،مشددا على لجنة العقوبات بمتابعة صرف هذه الأموال و تجميدها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.