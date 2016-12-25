أخبار ليبيا 24 – خاص

أجريت الامتحانات النظرية النهائية لدبلوم طب الأطفال للعام 2015 – 2016 ، اليوم الأحد، لعدد 13 طبيبًا درسوا طيلة عام كامل داخل المركز حيث أعطيت لهم المحاضرات النظرية والعلمية من قبل نخبة من الأساتذة.

وقالت رئيس قسم الأطفال بمركز طبرق الطبي حواء قريش إن المتقدمين لنيل دبلوم الأطفال كان عددهم 15 تلقوا محاضرات ودروس عملية لأجل نيل هذه الدرجة (دبلوم أطفال) التي تؤهلهم ليكونوا أخصائي أطفال.

وقد حضر امتحانات النظري 13 طبيبا سينتقلون لامتحان عملي يوم الأربعاء المقبل، بإشراف الدكاترة أ. حواء قريش ورسمية الفيتوري وحليمة بن عامر وأمينة بعيو ومبروكة بوفراج وسليمان بلل وسعيد حماد.

وسيتحصل الأطباء الذين يجتازوا هذه الامتحانات على دبلوم أطفال معتمد من قبل مركز تنمية وتدريب القوى العاملة الطبية وبالتعاون مع لجنة الموارد البشرية ببلدي طبرق.

يشار إلى أن هذا الدبلوم لأول مرة يقام بطبرق وداخل المركز، علما بأن جميع الأطباء المشاركين من العاملين بالمركز .