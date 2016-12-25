أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس الأركان اللواء عبدالرازق الناظوري والوفد المرافق له بحضور حفل تخريج عدد 81 متدرب في دورة ضباط الميدان في المملكة الأردنية.

وكان في استقباله من الجانب الاردني كل من رئيس هيئة العمليات و التدريب العميد ركن مصلح المعايطة وقائد العمليات الخاصة المشتركة العميد ركن عدنان العبادي ومدير التدريب المشترك العميد ركن خالد الشرعة.

واستعرض الطلبة الخريجين و الذين تدربوا خلال هذه الدورة التي استمرت ثمانية أشهر التدريبات على مهارة الميدان و المشاة والاسلحة واللاسلكي و التعبئة وواجبات الأركان وإدارة وفن القيادة، بالإضافة لتنظيم الاسلحة الاخرى من مدفعية , دفاع جوي و سلاح جو .

وبعد انتهاء الاستعراض القى واعض ديني كلمة ثم تتدولت الكلمات من قبل آمر مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للعمليات الخاصة ( مقر التدريب ) بإلقاء كلمته وبعدها القى مدير ادارة التدريب العميد هاشم بورقعة الكزة وآمر الكلية العسكرية الليبية بإلقاء كلمة, شكر فيها المملكة الأردنية الهاشمية على دعمهم المستمر في التدريب وتبعه كلمة الطلاب الخريجين وبعد ذلك قام رئيس الاركان بتقديم جوائز للأوائل الطلبة .

وفي نهاية الحفل تبادل الوفد الليبي مع المضيف الأردني الدروع التذكارية وتم تسليم شهادات للطلبة الخريجين.