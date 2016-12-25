أخبار ليبيا24- خاص

زار المجلس العسكري في مدينة مصراتة مليشيا ما يسمى سرايا الدفاع عن بنغازي المتمركزين في منطقة الجفرة لتأكيد دعمهم ومساندتهم.

وأكد المجلس العسكري والأعيان والضباط خلال الزيارة بحسب مانشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” على تلاحمهم وترابطهم مع الثوار ضد ما أسموه المشروع الانقلابي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة جاءت عقب تحذيرات عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عمر الأسود فى بيانه عن استعداد قوات تتمركز في منطقة الجفرة بقيادة وزير الدفاع المفوض فى حكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب المهدي البرغثي للهجوم مجدداً على الهلال النفطي .