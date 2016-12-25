أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت القيادة العامة لكشاف ليبيا، أمس السبت، اجتماعها بمدينة طبرق، الذي استضافته مفوضية كشاف طبرق بمشاركة 25 مفوضية من كل أنحاء ليبيا.

وذكر مفوض كشاف طبرق عبدالسلام أحقيق لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الاجتماع الذي تواصل لمدة ثلاثة أيام، نوقش خلاله النظام الأساسي وجدول الأعمال الذي تم إعداده مسبقًا .

وأضاف احقيق أن حفل الختام حضره القائد العام لكشاف ليبيا علي شمسي ومفوضي كل المفوضيات المشاركة في هذا الاجتماع.

ووزعت خلال الحفل، الدروع وشهادات التقدير على الجهات العامة التي دعمت وساهمت في نجاح هذا الاجتماع وسط الأهازيج الكشفية والتي رددها كل الحضور .