أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى جهاز الحرس البلدي طبرق، جولات تفتيشية على عدد من محلات تصنيع الحلويات بالمدينة، بعد توارد الشكاوى من قبل المواطنين حول انعدام النظافة داخل هذه المحلات .

وأكد عضو مكتب الإعلام بالجهاز مصطفى زاكي، أنه أثناء مباشرة عمليات التفتيش وجدنا أحد هذه المحلات المتخصصة في بيع وصناعة الحلويات يفتقر للشروط الصحية من حيث النظافة العامة والشهادات الصحية للعاملين داخل المحل.

وأضاف زاكي أن دوريات الحرس البلدي عثرت على معدات طهي غير نظيفة في المحل والعديد من القوارض داخله، مشيرًا إلى أن ملابس العاملين داخل المحل غير نظيفة، ناهيك عن الأواني المستعملة التي لا ترتقي بمحلات الحلويات التي يتناول منها المواطنين الحلويات التي تباع فيها.

ولفت زاكي إلى أنهم اتخذوا الإجراءات باستدعاء صاحب المحل إلى وحدة التحقيق بمركز الحرس البلدي، وتم فتح محضر ليتم إعداد تقرير وقفل المحل وإحالة الإجراءات إلى النيابة العامة .