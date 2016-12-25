أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأحد، مع المجلس البلدي طبرق ومدير محطة تحلية المياه ومدير شركة المياه والصرف الصحي، أزمة نقص المياه التي أصبحت كارثة تهدد المدينة .

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عُقد بمسرح جامعة طبرق، تحت عنوان ” تهالك محطة تحلية مياه البحر كارثة تهدد دار السلام”، وحضره حكماء ونشطاء ووعاظ المدينة.

وتخلل الاجتماع، عرض مرئي يبين الأعطال والمشاكل داخل المحطة التي لم يتم صيانتها منذ أكثر من 155 سنة، وتم عرض كل المراسلات السابقة مع مجلس النواب والحكومة المؤقتة والجميع لم يقدم الحل العاجل لهذه المشكلة التي تهدد حياة المواطن إلى الخطر والهلاك .

يشار إلى أن الشهر الماضي قام النشطاء والإعلاميون بوقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بالتدخل لحل مشكلة نقص المياه بالمدينة وإيجاد عمرة مستعجلة للمحطة .