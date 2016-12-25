أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وكيل اللاعبين الليبيي عبد الحفيظ العقوري أن اللاعب أنيس سالتو، انظم بشكل رسمي لصفوف الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس قادماً من فريق النجم الساحلي التونسي .

وأوضح العقوري في تصريحات خص بها “أخبار ليبيا 24” أن عقد اللاعب سيكون لمدة عام وبنظام الاعارة كما أشار العقوري أن إدراة نادي النجم الساحلي رفضت بيع اللاعب وأن مدرب الفريق متمسك به .

وقدم العقوري الشكر لادارتي نادي الاهلي طرابلس والنجم الساحلي على ماقدموه من تسهيلات لانهاء إجراءت اللاعب الليبي .

ولعب المهاجم انيس سالتو مع فريق المدينة وقدم خلال الموسم الماضي موسماً استثنائياً مما دعى النجم الساحلي للتعاقد معه كما تم أختياره من قبل مدرب منتخب ليبيا جلال الدامجة لصفوف الفريق خلال المباراة الاخيرة امام تونس وقدم اللاعب مستوى جيد خلال المباراة اثنى عليه كل المتابعين لكرة القدم في ليبيا