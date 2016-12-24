أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس لجنة الإدارة لنادي الصقور سعد إدريس المبري إن لجنة الإدارة أصدرت القرار رقم 24 لسنة 2016 بشأن تحديد رسوم للعب في ملعب النادي الجديد.

وأضاف المبري أن القرار حدد بدفع مبلغ 500 دينار لفرق الدوري الممتاز، و400 دينار لفرق الدرجة الأولى، و300 دينار لفرق الدرجة الثانية، و250 دينار لفرق الدرجة الثالثة، و 100 دينار للفئات السنية والتمارين.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة لنادي الصقور أن القرار نص على أن يتم دفع المبلغ مناصفة بين الفريقين.

يشار إلى أن نادي الصقور قد أنشاء ملعبًا جديدًا من الطراز المعتمد دولياً وقد كلف النادي مبلغ 600 ألف دينار دُفعت من تبرعات رجال الأعمال والمشجعين وغيرهم من مشجعي نادي الصقور وقد استقبل الملعب عدد كبير من المباريات في كأس ليبيا وبقية المسابقات وتم اللعب مجاناً.