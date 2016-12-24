أخبار ليبيا 24 – خاص

أستضاف نادي الصقور، اليوم السبت، 35 نادياً من أندية المنطقة الشرقية في فندق باب طبرق، حضر منها 25 نادي وبقية الأندية كلفت مندوبين لها لمتابعة ما يدور في هذا الاجتماع ليتم وضعها في قائمة الحضور .

وناقشت الأندية الحاضرة لهذا الاجتماع العديد من النقاط التي من شأنها لم شمل كل الأندية من أجل الاستعدادات للانتخابات القادمة للإتحادات الرياضية في ليبيا .

كما ناقش مندوبي الأندية العديد من المشاكل التي تعترض الأندية وخاصة لمشاكل الداخلية بين الأندية لحلها للمساهمة في رقي الرياضة في كل الألعاب .

وتتكون اللجنة التي شكلت من حمد عبدالله اسويكر و موسى أقنين وجبريل عاشور بوقريضة وصالح سعد وجمال مهلهل ولوجلي عميتة وفرج شعيب ومحمد سليمان الفاخري للتواصل مع بقية الأندية بالمنطقة الغربية والجنوبية .