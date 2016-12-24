أخبار ليبيا24- خاص

يستعد الطاقم الفني للمنتخب الأول لكرة القدم للإعلان عن القائمة التي ستدخل معسكراً إعداديًا خلال الأيام المقبلة استعداداً لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وعلمت “أخبار ليبيا24” من مصادر موثوقة أن القائمة ستشهد استدعاء أسماء جديدة وذلك للمشاركة في المباريات التحضيرية المنتظر إقامتها استعداداً للتصفيات ولاختيار أفضلهم وضمهم للتشكيلة الأساسية للمنتخب .

ومن جهة أخرى ألغى المنتخب الأوغندي المباراة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها أمام منتخب ليبيا بتونس في الأول من يناير المقبل بحسب مواقع أوغندية .

ويلعب المنتخب الليبي في المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وخسر مباراتين أمام الكونغو برباعية وأمام تونس بهدف دون رد ويحتل المركز الأخير في المجموعة من دون نقاط .

وسيلاقي المنتخب الليبي نظيره الغيني في الجولة الثالثة في الثامن والعشرين من أغسطس المقبل .