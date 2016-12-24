أخبار ليبيا24- خاص

ضبط جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي شخص سوداني الجنسية يشتبه في انتمائه لتنظيم “داعش” الإرهابي .

وقال آمر التحريات بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي الملازم أبوبكر الفرجاني إنه تم العثور على بعض الصور وشعارات تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي في هاتف السوداني، لافتاً إلى أنه تم إعداد محضر بالواقعة لإحالته لجهات الاختصاص .

وأضاف الفرجاني أنه سيتم تحول المتهم إلى جهات الأمن الخاصة بأمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانوينة حياله.

وأشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي تمكن في منتصف أكتوبر الماضي من القبض على أربعة أشخاص يحملون الجنسية التشادية وشخص من الجنسية المصرية يشتبه بانتمائهم للمجموعات الإرهابية .

وأكد الفرجاني أنه تم العثور على صور لهم في أجهزة النقال بلباس عسكري، وأن أحدهم ظهرت عليه آثار لشظايا، لافتا إلى أنه تم تسليم المجموعة إلى الجهات المختصة.