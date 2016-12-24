أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم السبت، مع شركاء شركة الواحة بالقاهرة سبل التعاون المشترك من أجل استعادة معدلات الإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده والوفد المرافق له مدير عام شركة مارثون فرع ليبيا عادل الشاوش ومدير عام شركة مرادة هس فرع ليبيا “تري كليفلاند”.

وناقش المجتمعون احتياجات أعمال الصيانة للميناء والحقول و المشاريع المستقبلية وتعاون الشركاء في ذلك والميزانيات المطلوبة لتنفيذها.

يشار إلى أن حظيرة خزانات النفط الخام بميناء السدرة النفطي وعدد من الحقول النفطية تعرضت للتدمير والتخريب والنهب نتيجة اشتباكات مسلحة وقعت بالمنطقة وانعكس ذلك على معدلات الإنتاج والتصدير.