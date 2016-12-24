أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير إدارة الجهد المتوسط بطبرق سليمان الخرشوفي، سقطت اليومين الماضيين أسلاك كهربائية متهالكة من عدد من الأبراج تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على كل المناطق الشرقية حتى أمساعد .

وأضاف الخرشوفي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن الأسلاك التي سقطت هي 666 كيلو فولت مابين البرج رقم 26 ومنطقة القعرة شرق مدينة طبرق .

وأكد أن فرق الصيانة قامت بإعادة تركيب هذه الكوابل لعدد 33 محاولات من أجل إعادة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هذه المحاولات بائت بالفشل بسبب سقوطها بعد تحميلها بالجهد الكهربائي ولكنها لاتتحمل هذا الجهد وسقطت وأنقطع التيار الكهربائي مرة أخرى على المنطقة الشرقية وذلك بسبب البرد القارص الذي تمر به المنطقة كذلك تقليص الدائرتين وأصبحت دائرة واحدة كان من ضمن أسباب سقوط هذه الأسلاك .

وأضاف سليمان الخرشوفي أن فرق الصيانة قامت اليوم السبت بالمحاولة الرابعة ونأمل نجاحها ليعود التيار الكهربائي لكل المناطق المقطوع عنها التيار منذ 5 أيام وأن لم تنج هذه المحاولة سننتظر فريق الصيانة من شركة المشروعات الكهربائية لجلب أسلاك جديدة ليتم تركيبها وشدها على الخطوط المتهالكة .