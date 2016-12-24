أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت جامعة بنغازي ونقابة أعضاء هيئة التدريس، اليوم السبت، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ61 لتأسيس الجامعة، ويوم الأستاذ الجامعي.

وقال نقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عبدالسلام الكزة، إن الاحتفالية تخللها تكريم لأعضاء هيئة التدريس المتقاعدين والذين وافاهم الله وكذلك أحد الشهداء.

وأوضح أن “الجامعة تقوم عادةً بتنظيم هذه الاحتفالية سنويا، ولكن السنوات الماضية لم تتاح لنا الفرصة لذلك والسنة وفقنا الله وتمكنا من تكريم المتقاعدين من الأساتذة.

ولفت إلى أن جامعة بنغازي دائما تكرم في الأشخاص الذين يعملون فيها، متمنيًا أن يكونوا بذلك أوفوا المكرمين جزء من حقهم.