أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مركز باب درنة للأمومة و الطفولة و الطوارئ في طبرق عدنان محيقن إن إجمالي ما تم تطعيمهم ضد مرض شلل الأطفال قد بلغ 9193 منهم 4713 ذكور و 4450 إناث.

وأضاف محيقن لـ”أخبار ليبيا24″ أن الحملة بدأت في 10 ديسمبر و استمرت حتى نهاية دوام يوم 17 ديسمبر الحالي.

وأوضح مدير المركز أن الحملة شملت الأطفال من عمر سنة حتى سن السادسة، مشيرا إلى أن الأطفال في السنة الأولى كان الأكثر وفق للإحصائية حيث وصل عددهم إلى 1016 طفل و يتقلص العدد حتى الوصول لسن السادسة.

و أكد محيقن أن الدوام كان مستمر من الساعة الثامنة صباحا و حتى الرابعة عصراً بفريق من المركز يتناوب على العمل لأجل التسهيل على المواطنين .

وأفاد أن طاقم من المركز سيقوم بزيارة للمدارس للتطعيم حيث زار طاقم متكون من زينب عبدالقادر ومسعودة عطية امرايف بزيارة لمدرسة النور و تطعيم طلبة التمهيدي.

يذكر أن مركز باب درنة يعتبر ذو أهمية كبرى و يقدم خدمات أساسية للطفل و الأم ووفقاً لإحصائية المركز فقد بلغ عدد الجرعات المعطاة عن شهر نوفمبر 3330 جرعة ما بين شهرين إلى سنة و نصف و بلغ عدد الأطفال المطعمين لشهر نوفمبر 1438 طفل .