أخبار ليبيا24- خاص

كثر الحديث عن أسباب تقديم إدارة نادي الأهلي بنغازي استقالتها، ناصر محمد بونخيلة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي تحدث باستفاضة عن القرار، ويوضح في حوار مع أخبار ليبيا24 أسباب هذه الاستقالة…

متى قدمتم الاستقالة بشكل رسمي؟

قدمنا الاستقالة يوم 8 ديسمبر الجاري، وتم تسليمها لرئيس الجمعية العمومية لنادي الأهلي يوسف إبراهيم يوم 12 ديسمبر.

كيف كانت فترة عملكم؟

عن نفسي، أؤكد أنه كان لنا الشرف الكبير في إدارة هذه المؤسسة العريقة خلال فترة عملنا التي امتدت لأكثر من 3 سنوات.

ما هي الأسباب وراء الاستقالة؟

السبب الرئيسي للاستقالة، نحن كإدارة هو الاجهاد والتعب بعد 3 سنوات من العمل، نعتقد أننا كمجلس قدمنا كل ما نستطيع لهذه المؤسسة، فالظروف كانت استثنائية وصعبة جدًا.

البعض يربط الاستقالة بخسارة الدربي أمام النصر؟

هذا الكلام غير صحيح، نحن كإدارة نادي كان تركيزنا على لعبة كرة القدم، وكنا نتمنى أن نفرح جمهور الأهلي بالحصول على بطولة الدوري أو الكأس لكن لم نكن محظوظين.

ما هي إنجازات المجلس؟

الكل يعلم أن الإدارة استلمت وقت ما كان النادي يتواجد بمنطقة قاريونس، ولكن الاشتباكات والمعارك في بنغازي أدت إلى نقل النادي لمقره في حي الزيتون، والمقر لايوجد به أي شئ، حاولنا أن نهتم بالمقر التاريخي وقمنا بالعديد من التغييرات في النادي الذي لاتوجد به أية مرافق.

وتزامناً مع استلامنا للإدارة كانت مشاركة فريق كرة القدم في النادي أفريقياً عام 2014 وكانت النتائج أكثر من جيدة ونجحنا بقدر كبير في تقديم الفرحة لكل الأهلاوية في ليبيا.

لماذا تقديم الاستقالة في هذا الوقت؟

بما أن الانتخابات قادمة رأينا كمجلس إدارة أن تقديم الاستقالة في هذا الوقت قبل انطلاق دوري كرة القدم المقبل حتى تستطيع رئاسة الجمعية العمومية أن تعقد جمعيتها وينتخبوا إدارة جديدة.

هل أنهيتم عقود اللاعبين خاصة المالية؟

نعم نحن كمجلس إدارة استوفينا كل العقود والإجراءات مع كل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم في فترة عملنا وسنسلم كل الإجراءات للجمعية العمومية.

متى ستقومون بإجراءات التسليم؟

اتفقت مع رئيس الجمعية العمومية للنادي يوسف إبراهيم على تقديم كافة المستندات والإجراءات والتقارير الخاصة بفترة عملنا نهاية هذا العام.

هل ستشاركون في الانتخابات المقبلة؟

الاستقالة ستكون نهائية ولكن نحن قبل كل شي ننتمي للنادي، واستقالتنا لا تعني أننا سنترك الأهلي فنحن على استعداد لتقديم يد العون لهذه المؤسسة في أي وقت.