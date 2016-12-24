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أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، والتي أقيمت يوم الجمعة، عن مواجهات ساخنة، ولعل أبرزها مواجهة حامل اللقب برشلونة لنظيره أتلتيك بيلباو، وأيضا سيواجه وصيف بطل النسخة الماضية نادي إشبيلية نظيره ريال مدريد.

وستجرى مباريات ذهاب دور الـ16 بتاريخ 4 يناير المقبل في حين أن الإياب سيجرى يوم 11 من نفس الشهر.

وسيواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية في واحدة من أبرز المواجهات، وسيلتقي الفريقان 3 مرات في ظرف 10 أيام، حيث سيتواجه رجال زيدان وسامباولي في الليجا بتاريخ 15 يناير في حساب الجولة 18.

ومن جانبه، فإن مباراة اتلتيك بيلباو وبرشلونة تعتبر من المواجهات الساخنة خصوصا انه تجمع بين الفريقين الاكثر تتويجا بكأس الملك، حيث سبق لبرشلونة أن رفع كأس البطولة 28 مرة، فيما توج اتلتيك بيلباو 23 مرة.