أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد المدير التنفيذي للمركز الدولي إتش دي ميديا للإنتاج الإعلامي والثقافي بطبرق صابر الطيب، أن أطفال ليبيا يجسدون عمل غنائى جديد بعنوان “الطفل الليبي” يحاكي المصالحة الوطنية واللحمة الوطنية التسامح والتصالح والعفو من كلمات والحان صالح الزروق أداء رقية مصطفى وأطفال ليبيا .

وأضاف الطيب لـ “أخبار ليبيا 24” أنه نفذ خلال العمل كل أكلات مناطق ليبيا الجنوب الفتات ، والغرب البازين، والشرق المثرودة، وكذلك الملابس العربية للشرق والغرب والجنوب والوسط .

وشارك في التصوير صالح الطيب و سمية نورى ومفتاح الزروق و صافى طارق وساعد في الإخراج نجاح الجرارى وإقبال عبدالعاطى بمساعدة كل فريق إتش دي ميديا وبالتعاون مع مزرعة بوحوريش وشبيبة الهلال الأحمر طبرق و من إنتاج المركز الدولي إتش دي ميديا طبرق .