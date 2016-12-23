أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع نائب رئيس مصلحة الاحوال المدنية راشد السعيطي، اليوم الخميس، مع فروع مصلحة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بمقر ادارة مصلحة الاحوال المدنية في مدينة شحات.

وخلص الاجتماع إلى عدة نقاط منها التصريح بقرار الغاء القيود المزورة في مكتب العائدون البيضاء والتي بلغت أربعة آلاف وثمانية عشر قيد أسرة مزور تم التلاعب بها بعد عام 2011 حيث تم إلغائها بقرار من المصلحة بعد لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة القانونية بالحكومة الليبية المؤقتة شهر مايو الماضي .

كما تم تشكيل لجنة مركزية تتكون من إدارتي التفتيش والمتابعة وإدارة مباحث الأحوال المدنية وظيفتها انشاء لجان تفتيش فرعية تقوم بالتفتيش علي جميع المكاتب الخدمية والإدارات التابعة للمصلحة للحد من عمليات التزوير والعبث داخل مكاتب المصلحة .

وناقش المجتمعون احتياجات المكاتب الخدمية ومكاتب الإصدار ووضع آلية عمل لتوفيرها بالتعاون مع الحكومة الليبية المؤقتة

وخلص الاجتماع ايضا بمطالبة رؤساء المكاتب بموافاة إدارة المصلحة بالتسويات المتأخرة الخاصة بالموظفين حتي يتم إصدار قرار تسوية قبل نهاية السنة ومطالبة رؤساء المكاتب بالقوة العمومية وفق الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي الخاص بالموظفين والمتعينين بقرار رئيس المصلحة 831 لصرف المرتبات على حسب الدرجة الوظيفية .

كما تمخض الاجتماع عن مناقشة إمكانية توفير التأمين الصحي لموظفي المصلحة وتقديم الخدمات الصحية اللازمة وفق القوانين النافذة والتأكيد على ان مصلحة الأحوال المدنية بعيدة عن التجاذبات السياسية والعمل على تقريب وجهات النظر بين موظفيها وإذكاء روح المحبة بين جميع مكاتبها والعمل على ابعاد الأطراف التي من شأنها نشر الفتنة والبغضاء بين مكاتبه.