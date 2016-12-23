أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي عمر الحجازي بسلسلة من الزيارات والاجتماعات بمدينة طبرق كان من بينها زيارة إلى مقر شركة المياه والصرف الصحي طبرق.

وقال مسؤول الإعلام بفرع طبرق محمد غريب أن الزيارة تأتي ضمن اهتمامات مركز الخبرة القضائية والبحوث ببعض قضايا الرأي العام التي تهم المواطن والتي من بينها مشكلة ازمة نقص المياه والتلوث البيئي بمدينة طبرق، موضحاً ان مدير عام مركز الخبرة القضائية قام خلال الأيام الماضية بتشكيل لجنة لدراسة التلوث بمدينة طبرق مع فريق بحثي متكامل من أجل المساهمة في حل هذه المشكلة.

وأضاف أن الحجازي خلال الزيارة بحث مع مدير شركة المياه اسباب المشكلة وقدم مدير الشركة عرض مفصل للمشكلة واتفق على ان يكون هناك اجتماع في القريب العاجل بمدينة البيضاء بحضور جهات الإختصاص من أجل حل المشكلة.

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور مدير إدارة المعامل والتحاليل بمركز الخبرة القضائية بوبكر اجويده والمراقب المالي بالمركز طارق الشيخي ومدير إدارة الخدمات بالمركز احمد الدرسي ومدير فرع طبرق حبيب بوبلال ومجموعة من الخبراء والمهندسين من مركز الخبرة وشركة المياه .