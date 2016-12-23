أخبار ليبيا 24 – خاص

زار مدير عام مركز الخبرة القضائية والبحوث المستشار القضائي عمر الحجازي، الخميس، مركز الخبرة القضائية والبحوث فرع طبرق لمتابعة عمل الخبراء بالفرع.

وذكر مدير مكتب الإعلام بمكتب الخبرة القضائية فرع طبرق محمد غريب لـ “أخبار ليبيا 24” أن مدير المركز اجتمع مدير فرع طبرق حبيب بوبلال والخبراء بالفرع والأطباء الشرعيين بحضور مدير إدارة المعامل والتحاليل بوبكرد اجويدة والمراقب المالي طارق الشيخي بالمركز ومدير إدارة الخدمات العامة احمد الدرسي.

وأضاف أن المجتمعين بحثوا بعض الملاحظات والتنبيهات التي تواجه عمل الخبراء.

كما اثنى مدير عام مركز الخبرة القضائية على الجهود المبذولة من فرع طبرق ونوه ان هناك لائحة إدارية صدرت تنظم عمل المركز وجميع الفروع التابعة له .