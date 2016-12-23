أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، اليوم الخميس، أن المكتب الإقليمي في منظمة الصحة العالمية يضع ليبيا في أعلى قائمة الوفيات في العالم عام 2016 بسبب حوادث السيارات .

وقال العليقي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن نسبة عدد الوفيات تعتبر كبيرة بالنسبة لعد السكان المسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 6 مليون و400 ألف نسمة.

وأشار العليقي إلى أن سبب الحوادث في ليبيا يرجع إلى السرعة وغياب الثقافة وعدم تطبيق قوانين المرور وإلى تهالك الطرق كذلك أغلب السيارات الموجودة في ليبيا متهالكة وأغلبها مستوردة وبأسعار زهيدة ونقص قطع الغيار كل ذلك يساهم في زيادة عدد الحوادث والوفيات وأن تتصدر ليبيا هذه القائمة وهو أمر مخيف .

ودعا العليقي السائقين بإحترام قواعد وقوانين المرور وعدم السرعة وتمنى السلامة للجميع .