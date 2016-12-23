أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق البطنان من منطقة بالخاثر التابع للاتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق، مساء الجمعة، ببطولة الدرجة الثالثة بعد أن تفوق في المباراة النهائية على فريق الخليج القعرة بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدفين فريق البطنان عادل فضيل وسجل للخليج اللاعب إسلام سالم أقيمت المباراة بملعب الأندلس بإمساعد .

وأدار اللقاء الحكم علي السنيني وساعده على جانبي الملعب محمد خيرالله وأحمد كشكش وحكم رابع منصور ذوقة وراقب اللقاء سليمان العجني .

يشار أن مسابقة الدرجة الثالثة انطلقت بمشاركة 100 فرق قسمت إلى مجموعتين مجموعة غرب طبرق أقيمت مبارياتها على ملعب نادي الصقور ومجموعة شرق طبرق أقيمت مبارياتها بملعب نادي الأندلس بإمساعد برعاية الإتحاد الفرعي لكرة القدم ولجنة التحكيم الفرعية التابعة للإتحاد الفرعي .