أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي ، أن رئيس مجلس النواب عقيله صالح عيسى يتابع عن كثب حادثة خطف طائرة ليبية مع الحكومة المالطية.

وأكدت المريمي أن الحكومة المالطية وعدت بان تبذل قصار جهدها لسلامة الركاب وطاقم الطائرة ومعرفة مطالب خاطفي الطائرة

يشار إلى أن تم صباح اليوم اختطاف طائرة الايرباص 320 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية وعلى متنها أكثر من 100 راكب قادمة من مطار تمنهنت سبها وتم تحويل مسهار إلى مالطا بعد التهديد بتفجير الطائرة التي كانت من المفترض أن تصل إلى طرابلس.