أخبار ليبيا 24 – خاص

قبضت السلطات الأمنية في مالطا على خاطفي الطائرة الليبية فور خروجهما منها عقب ساعات من عمليةة اختطافها وتحويل مسارها من مطار معيتيقة في طرابلس إلى مالطا.

وأكدت وسائل إعلامية أنه تم الإفراج عن جميع ركاب الطائرة، وانتهاء عملية الخطف فور نزول الخاطفين الذيي حمل أحدهما علم ليبيا السابق “الأخضر”.

وبحسب المصادر أن خاطفي الطائرة هما شخصان أعلنا تبعيتهما إلى جماعة تُسمى “الفاتح الجديد” مطالبنن السلطات المالطية باللجوء السياسي.

من جهتها أكد الخطوط الافريقية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنزال جميع من في الطائرة بماا فيهم الخاطفين وجاري التحقيق معهم من قبل الجهات الأمنية.

وطمأنت الخطوط الافريقية الجميع أن كل من كانوا على متن الطائرة هم بحالة جيدة.

وأشارت إلى أن رحلة الخطوط الأفريقية رقم 8U02099 كانت متوجهة في رحلتها الإعتيادية من مطار تمنهت في سبها إلى مطار معيتيقة في طرابلس وعلى متنها 111 راكب بالإضافة الى طاقم الطائرة .

ووفق المعلومات الأولية الواردة أنه تم إجبار الكابتن على النزول بالهبوط بالطائرة في مطار لوكا مالطا وهبطتت الطائرة بمالطا وتابعت السلطات الأمنية المالطية الأمر وكذللك الجهات المسؤول بالخطوط الافريقية ذلك إلى حين انتهاء الأزمة