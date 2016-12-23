أخبار ليبيا 24 – خاص

يعود فريق الهلال للواجهة الافريقية من بوابة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم للموسم المقبل بصفته وصيف بطل الكأس في ليبيا حيث احتل الترتيب الثاني في بطولة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2016 خلف الاهلي طرابلس .

وأوقعت قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري كأس الاتحاد لكرة القدم فريق الهلال في مواجهة فريق يولينزي ستارز الكيني ، وستكون مباراة الذهاب بملعب فريق الهلال خلال ايام 10أو11أو12 من فبراير القادم، فيما ستكون مباراة الإياب بكينيا في أيام 17أو18أو19 منذات الشهر .

وسيواجه الفائز من لقاء الهلال وفريق يولينزي ستارز الكيني فريق سموحة المصري في الدور الـ32 .

وكانت المشاركة الخارجية الاخيرة للهلال عام 20155 حين شارك في بطولة شمال افريقيا للاندية بالمغرب

وواجهه حينها الافريقي التونسي وخسر امامه 3-1 وفقد نتيجة مباراته أمام الاسماعيلي المصري برباعية قبل أن يتعادل مع الرجاء المغربي من دون أهداف .