أكد مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام بنغازي هاني العريبي، أن الكتيبة 210 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية سلمت سيارة إسعاف إلى مستشفى الهواري العــام .

وأوضح العريبي أن سيارة الإسعاف التي تم تسليمها كانت بحوزة تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المتحالفة معهم، لافتاً إلى أنها كانت داخل المستشفى إبان سيطرة الجماعات الإرهابية على المستشفى قبل تحريرها من الجماعات الإرهابية.

بشار إلى أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة سيطرت على مستشفى الهواري في انطلاق عملية الكرامة واستولت على كافة الأجهزة والمعدات الطبية التي كانت بداخل المستشفى ونقلها إلى المناطق التي كانت تحت سيطرت الجماعات الإرهابية .

وتمكنت من استعادة العديد من سيارات الإسعاف والأدوات والمعدات والأجهزة الطبية خلال تقدم القوات المسلحة والقوات المساندة في محاور القتال في بنغازي .