أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد العليقي، أن منظمة اليونسيف للأمومة والطفولة بمنظمة الصحة العالمية وفرت مليون ونصف جرعة لتطعيم شلل الأطفال في ليبيا في غرب وشرق وجنوب البلاد للأطفال من الولادة وحتى سن السادسة .

وأضاف العليقي أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة المسؤولة عن صلاحية التطعيم والتطعيمات التي وفرتها صحيحة وسارية المفعول ولا أساس للشائعات المتداولة حول هذه التطعيمات .

وأشار إلى أن الجرعة التي أعطيت للأطفال في شهر أبريل الماضي أكثر من الجرعة الأخيرة فكان الإقبال في السابق أكثر من التطعيمات الأخيرة .

ونوه العليقي إلى ضرورة أن يأخذ وصول التطعيمات ومواعيدها وأعمار المستهدفين زخم إعلامي كبير حتى تصل المعلومة لكل الليبيين لأنها مسؤولية جماعية تهم كل الأسر الليبية وصحة المواطن الليبي تهمنا جميعاً .