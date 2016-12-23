قال الناطق باسم محكمة مكافحة الإرهاب بتونس سفيان السليطي،، إن بلاده تسلمت المدعو معز الفزاني، من السلطات السودانية بناء على بطاقات جلب دولية صادرة في حقه.

وأوضح السليطي في تصريح نقلته وكالة الأخبار الرسمية، أن الفزانى يعتبر من قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وكان حلقة الوصل التي يتم عبرها تسفير أغلب العناصر الإرهابية الموجهة للتدرب والقتال في بؤر التوتر كسوريا و ليبيا، ثم العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.

وذكر السليطي أن معز الفزاني مورط في التخطيط لعملية متحف باردو الإرهابية في مارس 2015 و محاولة تفجير روضة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمحافظة المنستير سنة 2013.

هذا وقد أذنت النيابة العامة بالاحتفاظ به، وعهدت إلى الوحدات المختصة في الجرائم الإرهابية بمواصلة التحقيقات معه.