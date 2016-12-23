أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت الأسرة الرياضية والاعلاميه بمدينة بنغازي تأبين لاحد أبرز روادها ورموزها الإعلامي و رئيس نادي التحدي السابق فتحي سويري .

وجاء تأبين الفقيد بحضور كبير من جميع الفعاليات بمدينة بنغازي تم خلاله تقديم كلمات من عدد من الشخصيات بدأت بكلمة نادي التحدي للاعب السابق وعضو مجلس إدارة النادي أحمد الفلاح وكلمة لقدامي الرياضيين القاها اللاعب السابق يوسف البرعصي وكلمة لنادي النصر القاها عبد السلام الشابي كما قامت إدارة نادي النصر بتقديم درع لاسرة الفقيد . .

يذكر أن الراحل اسويري من مواليد 1940 وبدأ مع نادي التحدي كمشرف على الالعاب ومديراً للكرة ومساعد ومدرب وسكرتيراً الى أن وصل الى منصب رئيساً للنادي .

كما عمل كمعلق على مباريات كرة القدم وأشتهر بلهجته الليبية وتعليقاته التي لاتزال في الذاكرة .