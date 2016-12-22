أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وكيل وزارة الداخلية العقيد عادل عبد العزيز ومدير الإدارة العامة للامداد العسكري بوزارة الداخلية العقيد احمد الكيش، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عبدالله الثني في جولته التفقدية لمخازن الإدارة العامة للإمداد الواقعة بمدينة المرج.

وجاءت هذه الزيارة عقب اصدار قرار من قبل رئاسة الوزراء بتسييل عهدة مالية مستدامة لمديريات الأمن والمنافذ تسلم لسادة مدراء الأمن بشكل شخصي وذلك لتوفير الاحتياجات لكل مديرية وتم تسييل مبلغ آخر تم تسليمة لمراقبة الخدمات المالية كباب ثاني.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الادارة العامة للإمداد وعلى الطريقة التنظيمية لسير العمل.

وتم خلال الزيارة تكريم رئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله الثني من قبل مديرية أمن توكرة وقد سلم درع التكريم مدير امن توكره العقيد صلاح الخفيفي منسق مديريات الامن بوزارة الداخلية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة قامت بتوريد بعض احتياجات المديريات وتسليمها للإدارة العامة للإمداد بوزارة الداخلية لتوزيعها على المديريات والإدارات والأجهزة ومعسكرات التدريب لتسهيل سير العمل بها وتوفير ما تحتاج له مثل توفير اجهزة كمبيوتر والات تصوير ومكاتب وايضا مولدات كهرباء بأحجام مختلفة واغطية ( بطانيات وفراشات).