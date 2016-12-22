أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد صباح اليوم الخميس، بمقر ديوان المجلس البلدي إجخرة، الاجتماع الرابع والمكمل للاجتماع السابق في مدينة اجدابيا لمناقشة البنود التي تم طرحها خلال الاجتماع .

وافتتح الاجتماع بكلمة عميد بلدية إجخرة احمد موسى بكلمة رحب بها بالحضور وتكبدهم عناء السفر وكذلك كلمة وزير الحكم المحلي محمد الفاروق المهدي الذي رحب بعضو لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ورئيس جهاز الحرس البلدي ليبيا وأعضاء المجلس البلدي اجخره وعمداء البلديات على حضورهم ودعمهم للاجتماع الذي يهدف للوصول إلى النتائج التي تعرقل سير عمل البلديات والمجالس التسيرية التابعة لوزارة الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة.

وذكر المسؤول الإعلامي لوزارة الحكم المحلي هاني بالرأس علي لـ “أخبار ليبيا 24” أن الاجتماع تطرق لمناقشة ضرورة منح الإذن لعمداء البلديات بالتعاقد على المشاريع الاستثمارية وتفعيل المادة رقم 51 لقانون 59 لسنة 2012 وقرار وزير الحكم المحلي رقم 484 لسنة 2014 والزام الوزرات لتنفيذه.

وأضاف بالراس على – أن المجتمعين ناقشوا تحديد صلاحيات عمداء البلديات والجهات التابعة لها داخل نطاق البلدية وتقديم المقترحات إلى الوزراء واتخاذها على محمل الجهد.