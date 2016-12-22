أخبار ليبيا 24 – خاص

أثني رئيس وحدة تحقيق بشعبة الصيدليات والعيادات الخاصة ومختبرات التحاليل بجهاز الحرس البلدي بنغازي ر.ع.أ وليد العشيبي، على جهود أعضاء دورية الشعبة على مجهوداتهم الجبارة في سبيل صحة وسلامة المواطن .

وأشاد العشيبي بأصحاب المنشآت الصيدلية وشركات الأدوية والعيادات والمستشفيات المرخص لهم والمتعاونين مع جهاز الحرس البلدي في تسليم اﻷدويه والمستلزمات منتهية الصلاحية لحين إتلافها .

وأكد استلام الكثير من اﻷدويه والمستلزمات الطبية بموجب تسليم واستلام، موضحاً أنه سيتم إتلافها بالطريقة الصحيحة والسليمة بعد أخذ الإذن بذلك .