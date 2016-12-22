أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء، مع وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية طارق الملا لبحث أوجه التعاون المشترك بين شركات النفط والغاز في البلدين والاستفادة من خبرة الشركات المصرية في بعض الأعمال في ليبيا.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن اللقاء حضره من جانب المؤسسة عضو مجلس الإدارة للتصنيع والتخطيط والاتصالات والحاسب الآلي جاد الله العوكلي ورئيس لجنة إدارة شركة الواحة ورئيس لجنة إدارة شركة الهروج ومدير عام التسويق الدولي أحمد شوقي ومدير عام التصنيع بالمؤسسة.

ومن جانب وزارة البترول المصرية حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول طارق فهمي الحديدي ووكيل أول وزارة لشؤون البترول وممثل مصر في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “الأوبك”.

وخلال اللقاء أطلع رئيس مجلس الإدارة الوزير على وضع قطاع النفط والغاز في ليبيا والصعوبات التي تواجهه، بالإضافة إلى حاجة قطاع النفط الليبي لتنفيذ مشروعات كبيرة من أجل الصيانة وإعادة التأهيل والتوسعات المستقبلية في مختلف المجالات ليتم تحقيق مستهدفات الانتاج التي تحتاج لجهد كبير.

ورحب مصطفى صنع الله، بدخول الشركات المصرية وفق القوانين و الاجراءات الرسمية للتعاقد والمعمول بها في الدولة الليبية .

من جانبه عبر وزير البترول المصري عن ترحيبه بمد جسور التواصل و فتح قنوات للاتصال بين المؤسستين والاستعداد للمساهمة في إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز في ليبيا .

وأكد طارق الملا، على الخبرة التي تمتلكها الشركات المصرية في ذلك و أن لدى مصر مجموعة من الشركات الحكومية و المختلطة التي نجحت في تنفيذ مجموعة من المشاريع الهندسية المماثلة و تمتلك الخبرة للمساهمة في صيانة ما تضرر خلال السنوات الماضية.

كما ناقش الاجتماع إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات المصرية في شبكات توزيع الغاز للاستخدام المنزلي على نطاق المدن من اجل الاستغناء عن اسطوانات الغاز والمشاكل التي تصاحبها حيث تدرس المؤسسة الوطنية للنفط إمكانية إنشاء شبكات توزيع للغاز في المدن و خاصة مدن الواحات.

هذا بالإضافة إلى فتح المجال للتعاون مع الشركات المصرية التابعة للهيئة العامة للبترول المصرية في بناء القدرات والتدريب في المجالات الفنية والإدارية والمالية.