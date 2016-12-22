أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت اللجنة العليا للإنتخابات اجتماعا بمقر هيئة الرياضة ببنغازي بروساء مكاتب الرياضة من مدينة المرج إلى مكاتب الرياضة بالمنطقة الجنوبية.

وضم الاجتماع رؤساء لجان الإنتخابات الفرعية لإنتخابات الأندية وذلك لتحديد الموعد النهائي للإنتخابات وتعميم لائحة الانتخابات على الاندية كل في نطاق منطقته .

يشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور رئيس اللجنة العليا للانتخابات مجيد سلطان وأعضاء اللجنة إضافة إلى مدراء مكاتب الرياضة بجالو واجدابيا و سلوق واجخرة واوجلة والبريقة و بنغازي والمرج و الزويتينة والبيضان وخليج السدرة ومرادة و قمينس .