أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل وكيل عام وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بتسيير أعمالها عقوب عبدالله عقوب، بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة البيضاء وفداً من الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن .

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالوزارة أحمد الزروق أن عقوب بحث مع الوفد آلية فتح آفاق التواصل مع وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة بما يخص الجامعة من الناحيتين العلمية والإدارية والبحث العلمي .

وقال الزروق إن وكيل عام الوزارة رحب بالوفد وأبدا استعداده للتعاون والتنسيق المباشر معهم، مثنياً على جهودهم المبذولة وأيضاً لحضورهم الكريم متمنياً لهم التوفيق والسداد.

يشار إلى أن الوفد من الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن يضم بلقاسم محمد الأعوج عضو هيأة تدريس بالجامعة الأسمرية وأحمد محمد خوجة منسق العلاقات بالجامعة الأسمرية .