أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي للعمليات بشركة إيني الإيطالية أنطوني فيلا، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة جملة من المشاريع والأعمال المشتركة.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن المدير التنفيذي للعمليات بشركة أيني هنأ المؤسسة الوطنية للنفط على فتح الصمامات التي كانت مقفلة وعودة تدفق النفط الخام.

كما ناقش الاجتماع المشاريع القائمة حالياً بين المؤسسة وشركة إيني وسير العمل في مشروع بحر السلام في مرحلته الثانية ، والذي من المتوقع أن يدخل أول بئر مرحلة الانتاج مع نهاية العام ، هذا بالإضافة إلىى مناقشة مشروع التراكيب البحيرة أ و هـ.

وأطلع رئيس مجلس الإدارة انطوني فيلا، على مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمحطة التحلية بزوارة والذي سيساهم في عدم توقفها و تحسين إنتاجها والتخفيف من فاتورة استهلاك الوقود السائل و التقليل من التلوث البيئي.

وفي خطوة ستسهم هي الأخرى في التقليل من فاتورة استهلاك الوقود تسعى المؤسسة الوطنية للنفط في دراسة إمكانية استعمال الغاز المضغوط للسيارات والتي ستكون نقلة نوعية في هذا المجال وذلك بالتنسيق مع شركة البريقة للتسويق الأمر الذي سينعكس إيجابا على المواطن واقتصاد الدولة.

وحضره الاجتماع كلا من عضو مجلس الإدارة للتصنيع والتخطيط والاتصالات والحاسب الآلي جاد الله العوكلي مدير عام التسويق أحمد شوقي ومدير إدارة التصنيع بالمؤسسة ومراقب النفط في إدارة التسويق بالمؤسسة والمستشار القانوني بمجلس الإدارة.