أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم فرع الهجرة غير الشرعية توكرة – المقرون امجد الورفلي إنه تم ترحيل 5077 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة خلال شهر نوفمبر الماضي .

وأوضح الورفلي أنه تم ترحيل عدد(3255) من الجنسية التشادية ترحيل طوعي إلى سبها، وتم ترحيل (165) مهاجر مصري إلى منفذ مساعد البري، و”16″ مهاجر سوداني إلى الكفرة، ومهاجر واحد من الجنسية السنغالية إلى سبها .

وذكر المتحدث باسم فرع الهجرة غير الشرعية توكرة – المقرون أن المهاجرين سيتم تسليم المجاهرين إلى سلطات بلادهم لعدم تكرار دخولهم لليبيا بطريقة غير شرعية .