أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مصادر من داخل اجتماع الدول العربية المصدرة للنفط، اليوم الخميس، بانسحاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من الاجتماع الـ97 للدول العربية المصدرة للنفط الأوابك في القاهرة.

وأضافت المصادر لـ “أخبار ليبيا 24” بانسحاب مصطفي صنع الله من الاجتماع بعد ان قدمت المؤسسة مرشحها لرئاسة الاوابك عبد الرحمن بن يزه واعتراضا على التمديد للمرة الثالثة لرئيس منظمة الاوابك الحالي واستبعاد المرشح الليبي اثناء الجلسة.

وعقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات هامة يوم الأمس حيث عقد اجتماع مع وزير البترول المصري والشركات المصرية وسبل التعاون المشترك في مجال النفط بين ليبيا ومصر.

كما عقد اجتماع ايضا مع الرئيس التنفيذي لشركة ايني الايطالية وتم مناقشة عدة امور متعلقة مع الشريك الايطالي.